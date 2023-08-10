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Футбол в России

Судья Крымского футбольного союза Константин Попов погиб после ранения в зоне СВО

Рефери было 25 лет

ТАСС, 10 августа. Арбитр Крымского футбольного союза Константин Попов погиб в возрасте 25 лет в результате ранения, полученного в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщила пресс-служба Республиканской федерации футбола Крыма.

"С глубокой скорбью сообщаем, что Константин Попов умер в госпитале Санкт-Петербурга после ранения, полученного при исполнении боевых задач в зоне СВО. Республиканская федерация футбола Крыма и лично председатель организации Сергей Бородкин от лица футбольной общественности выражает глубокие соболезнования семье и близким Константина Попова", - говорится в сообщении.

На счету Попова более 50 матчей чемпионата и кубка, проводимых под эгидой Крымского футбольного союза. 

Теги:
Российский футбол
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