Эксперты семи стран приняли участие в образовательной конференции, организованной РУСАДА

В сессии, которая проходила в формате видео-конференц-связи, принимали участие представители антидопинговых организаций России, Белоруссии, Армении, Казахстана, Киргизии, Туркмении и Узбекистана

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Представители семи национальных антидопинговых организаций приняли участие в международной онлайн-сессии "Территория антидопингового образования", организованной Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе РУСАДА.

"Такие встречи позволяют познакомиться с достижениями наших коллег и многому у них научиться, - цитирует пресс-служба РУСАДА заместителя директора Национальной антидопинговой организации Армении Арега Оганесяна. - Великолепные презентации, которые мы услышали на онлайн-сессии, позволят всем нам улучшить нашу работу, направленную на борьбу с допингом как в каждой отдельной стране, так и во всем регионе. Будем надеяться, что такие встречи станут регулярными благодаря усердию РУСАДА".

В сессии, которая проходила в формате видео-конференц-связи, принимали участие представители семи национальных антидопинговых организаций - России, Белоруссии, Армении, Казахстана, Киргизии, Туркмении и Узбекистана, которые обсудили актуальные вопросы реализации образовательных программ.

Участники онлайн-сессии поделились опытом выстраивания образовательных процессов и стратегий в своих странах, а также обсудили проблемные вопросы и основные тенденции в сфере антидопинговой деятельности. В ходе сессии было предложено создать общую базу научных статей и рассмотреть перспективу формирования собственного межнационального сообщества для регулярного общения, взаимной поддержки, обмена мнениями, распространения информации.