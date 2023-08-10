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Сборные по хоккею

СКА выиграл турнир ФХР по хоккею 3х3

В финале петербуржцы обыграли сборную России

СОЧИ, 10 августа. /ТАСС/. Петербургский СКА со счетом 3:1 обыграл сборную России в финальном матче турнира "Чемпионат Федерации хоккея России - 3х3 Лига ставок Sochi XHL". Соревнования прошли в Сочи.

В составе СКА двумя заброшенными шайбами отметился Матвей Мичков, еще один гол на счету Ивана Демидова. У сборной России отличился Матвей Кабуш. В составе петербургской команды на лед вышел ее главный тренер Роман Ротенберг.

В матче за третье место "Сочи" со счетом 8:6 обыграл команду Всероссийской хоккейной лиги "Ростов".

Призовой фонд турнира составил 2 млн рублей. Вырученные средства будут направлены на развитие детско-юношеского хоккея. 

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