В Мордовии построили BMX-трек олимпийского уровня

Строительство было осуществлено в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография

ТАСС, 10 августа. Строительство BMX-трека олимпийского уровня с фристайл-парком для занятия экстремальными видами спорта завершилось в Саранске. Об этом сообщает пресс-служба правительства Мордовии.

"Завершилось строительство уникального спортивного объекта - BMX-трека олимпийского уровня. Здесь же возвели двухуровневый фристайл-парк для занятия экстремальными видами спорта", - говорится в сообщении.

Трек включает в себя трассу протяженностью 450 метров, тренировочную трассу, трибуны на 970 посадочных мест, две стартовые горы, одна из которых высотой восемь метров, и многое другое.

Планируется, что с 24 по 26 августа на новом треке пройдут чемпионат и первенство России по велоспорту ВМХ, Кубок России и всероссийские соревнования по велоспорту ВМХ-фристайл-парк.

Как пояснили в правительстве Мордовии, BMX-трек построен по федеральному проекту "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография".