Россияне завоевали восемь золотых медалей в соревнованиях по плаванию на Играх стран СНГ

Также две награды высшей пробы завоевала российская сборная по пулевой стрельбе

МИНСК, 10 августа. /ТАСС/. Российские спортсмены выиграли все золотые медали, которые разыгрывались в четверг на соревнованиях по плаванию на II Играх стран СНГ в Минске.

Софья Дьякова завоевала золотую медаль на дистанции 400 м вольным стилем, второе место заняла Ксения Мишарина. В заплыве на 100 м баттерфляем лучшей стала Виктория Миронова. Быстрее всех дистанцию 200 м брассом преодолела Виктория Блинова, серебро завоевала Елена Шальнова.

Роман Жидков победил на дистанции 100 м вольным стилем, вторым стал Андрея Черепкова. Заплыв на 200 м на спине выиграл Ярослав Лозе, бронзовым призером стал Александр Кононов. В комплексном плавании на 200 м победил Анатолий Гусенков. Также сборная России одержала победу в двух эстафетах - 4 х 100 м вольным стилем среди женщин и на аналогичной дистанции у мужчин.

Алина Лисица, Кристина Ермакова и Валерия Ганакова в составе сборной России завоевали золотую медаль в командных соревнованиях в пулевой стрельбе из малокалиберного пистолета с 25 метров. Второе и третье места заняли национальные команды Белоруссии. Победительницей соревнований в личном первенстве стала Ганакова.

Завершились соревнования по современному пятиборью у девушек. В командном зачете сборная России, за которую выступали Виктория Сазонова, Елизавета Скуднякова и Юлия Боровкова, заняла второе место. В личном первенстве Сазонова завоевала серебряную медаль.

II Игры стран СНГ проходят с 4 по 14 августа в 11 городах Белоруссии по 20 видам спорта. В них принимают участие свыше 2 тыс. спортсменов из России, Белоруссии, Армении, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, а также еще 13 стран, приглашенных на соревнования в статусе гостей. От России участие в соревнованиях принимают 408 спортсменов.