Олимпийская чемпионка по гандболу Владлена Бобровникова сообщила, что излечилась от рака

В мае спортсменка завершила карьеру, так как проходила лечение от лимфомы Ходжкина

ТАСС, 10 августа. Победительница Олимпийских игр 2016 года в составе сборной России по гандболу Владлена Бобровникова полностью излечилась от рака. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

"После трех месяцев лечения, шести курсов химиотерапии мне сказали, что на ПЭТ КТ (позитронно-эмиссионная томография, совмещенная с компьютерной томографией - прим. ТАСС) все чисто. Опухолей нет! Я счастлива до небес, все труды не зря", - написала Бобровникова.

13 мая стало известно, что Бобровникова проходит лечение от лимфомы Ходжкина. 20 июля спортсменка завершила профессиональную карьеру.

Бобровниковой 35 лет, ее последним клубом был "Ростов-Дон", за который он выступала с 2012 года. В составе сборной России гандболистка также становилась серебряным призером Олимпиады в Токио (2021) и выиграла бронзу чемпионата мира (2019).