Футболисты "Балтики" одержали вторую победу подряд в Кубке России

В четверг калининградская команда на выезде обыграла грозненский "Ахмат"

ТАСС, 10 августа. Калининградская "Балтика" со счетом 2:0 победила грозненский "Ахмат" в матче второго тура группового этапа "пути Российской премьер-лиги (РПЛ)" Фонбет - Кубка России по футболу. Встреча прошла в Грозном.

На 44-й минуте защитник "Ахмата" Андрей Семенов забил мяч в свои ворота. Итоговый счет на 62-й минуте установил нападающий "Балтики" Дмитрий Барков.

"Ахмат" и "Балтика" встречались между собой впервые с 2007 года. Тогда команды провели две игры во втором по силе дивизионе чемпионата России, оба раза победа осталась за клубом из Грозного - 1:0 и 2:0.

"Балтика" выступает в сильнейшем дивизионе чемпионата России впервые с 1998 года. Лучшим результатом калининградской команды является седьмое место в сезоне 1996 года. Главным тренером "Балтики" является бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года, шестикратный чемпион России, обладатель Кубка УЕФА сезона-2004/05 Сергей Игнашевич. В прошлом сезоне команда заняла второе место в турнирной таблице второго по силе дивизиона чемпионата России - Мелбет - Первой лиги.

Калининградская команда одержала вторую победу подряд в Кубке России. В первом туре она на выезде победила самарские "Крылья Советов" (3:2). "Балтика" с 6 очками возглавляет турнирную таблицу группы C. Второе место занимает петербургский "Зенит" (6 очков), который уступает "Балтике" по дополнительным показателям. Далее идут "Крылья Советов" (0) и "Ахмат" (0).

В следующем туре группового этапа "Балтика" 30 августа сыграет на своем поле против "Зенита". "Ахмат" в этот же день примет "Крылья Советов".