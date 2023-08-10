Десять гандболистов из Бурунди пропали без вести на юниорском чемпионате мира в Хорватии

Сборная Бурунди была исключена из числа участников соревнований

ТАСС, 10 августа. Десять гандболистов юниорской сборной Бурунди (игроки до 19 лет) пропали без вести во время чемпионата мира, который проходит в Хорватии. Об этом сообщила хорватская полиция, заявление которой приводит агентство AFP.

"Это десять молодых людей 2006 года рождения, которые в среду около 15:30 по местному времени покинули помещение университетского городка в Риеке и ушли в неизвестном направлении. Полиция начала операцию с целью поиска пропавших без вести и установления фактов и обстоятельств их исчезновения", - говорится в заявлении.

10 августа сборная Бурунди должна была провести матч против команды Бахрейна в турнире за 29-32-е места. Позднее команда была исключена из числа участников соревнований. Теперь сборная Бахрейна сыграет с командой Мексики за 29-е место, а команда Новой Зеландии без борьбы стала 31-й на мировом первенстве.

Чемпионат мира среди юниоров проходит в Хорватии с 2 по 13 августа. В 2021 году турнир должна была принять Греция, однако соревнования были отменены из-за пандемии коронавируса. В 2019 году победителем мирового первенства стала сборная Египта.