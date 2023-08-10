10 августа, 20:30
Мировой футбол

Болельщики греческого "Ариса" вывесили антинацистский баннер на матче с киевским "Динамо"

EPA-EFE/ NIKOS ARAMPATZIS
Александр Тимчук ("Динамо") и Франко Ариэль Феррари ("Арис")
© EPA-EFE/ NIKOS ARAMPATZIS

Фанаты вывесили баннер с надписью "Разгромите нацистов "Азова"

ТАСС, 10 августа. Болельщики греческого футбольного клуба "Арис" (Салоники) провели политическую акцию во время первого матча третьего квалификационного раунда Лиги конференций против украинского "Динамо" (Киев). Встреча прошла в Салониках.

Фанаты греческого клуба вывесили баннер с надписью "Разгромите нацистов "Азова" (признан террористической организацией и запрещен в РФ). Через некоторое время баннер был убран.

Матч завершился со счетом 1:0 в пользу "Ариса". Гол на 69-й минуте с пенальти забил полузащитник Луис Пальма. Ответная встреча пройдет 17 августа в Бухаресте.

 

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Решением Верховного суда РФ от 2 августа 2022 г. украинский националистический полк "Азов" признан террористической организацией. Его деятельность в России запрещена. 

Теги:
УкраинаГрецияМировой футбол
© Информационное агентство ТАСС
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