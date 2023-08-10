Болельщики греческого "Ариса" вывесили антинацистский баннер на матче с киевским "Динамо"

ТАСС, 10 августа. Болельщики греческого футбольного клуба "Арис" (Салоники) провели политическую акцию во время первого матча третьего квалификационного раунда Лиги конференций против украинского "Динамо" (Киев). Встреча прошла в Салониках.
Фанаты греческого клуба вывесили баннер с надписью "Разгромите нацистов "Азова" (признан террористической организацией и запрещен в РФ). Через некоторое время баннер был убран.
Матч завершился со счетом 1:0 в пользу "Ариса". Гол на 69-й минуте с пенальти забил полузащитник Луис Пальма. Ответная встреча пройдет 17 августа в Бухаресте.
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Решением Верховного суда РФ от 2 августа 2022 г. украинский националистический полк "Азов" признан террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.