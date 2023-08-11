Российский футболист Оздоев дебютировал в составе греческого ПАОК

В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций ПАОК сыграл вничью с хорватским "Хайдуком"

ТАСС, 11 августа. Российский полузащитник Магомед Оздоев впервые принял участие в матче в составе греческого футбольного клуба ПАОК. Футболист вышел на замену на 79-й минуте в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций против хорватского "Хайдука".

Встреча, которая прошла в Хорватии, завершилась со счетом 0:0. Ответная игра пройдет 17 августа в Греции.

ПАОК объявил о переходе Оздоева 7 августа. Игрок перешел в греческий клуб из турецкого "Фатих Карагюмрюк", за который выступал с лета 2022 года. Контракт россиянина с ПАОК рассчитан до конца сезона-2024/25.

В "Фатих Карагюмрюк" Оздоев перешел из петербургского "Зенита", с которым четыре раза выигрывал чемпионат России, дважды становился победителем Суперкубка России и один раз - кубка страны. Также 30-летний игрок выступал за казанский "Рубин", грозненский "Терек" (сейчас - "Ахмат"), московский "Локомотив". За сборную России Оздоев провел 35 матчей, отметившись 4 голами и 2 результативными передачами.