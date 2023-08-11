Российский теннисист Медведев вышел в четвертьфинал турнира серии "Мастерс" в Торонто

В третьем круге россиянин победил в двух сетах итальянца Лоренцо Музетти

ТАСС, 11 августа. Первая ракетка России Даниил Медведев победил итальянца Лоренцо Музетти в матче третьего круга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии "Мастерс" в Торонто.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу Медведева, который получил на турнире второй номер посева. Музетти выступал под 16-м номером. В четвертьфинале россиянин встретится с победителем матча между американцем Тэйлором Фритцем и австралийцем Алексом де Минауром.

Медведеву 27 лет, он занимает третье место в рейтинге ATP, в 2022 году россиянин 16 недель был первой ракеткой мира. На счету теннисиста 20 побед на турнирах под эгидой организации, 5 из которых он одержал в текущем сезоне. Лучшим результатом Медведева на турнирах Большого шлема является победа на Открытом чемпионате США - 2021. В том же году в составе команды России он выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса.

19-летний Музетти располагается на 19-й позиции мирового рейтинга. Итальянец побеждал на двух турнирах ATP. Лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Открытого чемпионата Франции (2021, 2023).

Соревнование в Торонто относится к категории "Мастерс", престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Соревнование проходит на покрытии "хард", призовой фонд составляет $6,6 млн. Действующим победителем турнира в Торонто является Медведев (2021). В 2022 году на канадском турнире серии "Мастерс", который прошел в Монреале, победил испанец Пабло Карреньо-Буста.