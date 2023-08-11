Россиянин Вадим Немков освободит титул Bellator и перейдет в другую весовую категорию

Боец объяснил такое решение проблемами со сгонкой веса и отсутствием соперников

ТАСС, 11 августа. Российский боец смешанного стиля (ММА) Вадим Немков освободит титул чемпиона Bellator в полутяжелом весе (до 93 кг) и проведет следующий поединок в тяжелой весовой категории. Об этом он заявил порталу MMA Junkie.

"Я сделал все, что мог в полутяжелом весе. Теперь это новый вызов - подняться в весе и получить еще один титул. В полутяжелой категории я не вижу ничего нового для себя, были бы реванши с бойцами, с которыми я уже встречался. Да, я освобожу пояс и перейду в тяжелый вес", - сказал Немков.

"Я разговаривал с Федором [Емельяненко] после последних двух боев, мы решили, что я перехожу в тяжелый вес. Я становлюсь старше, и с каждым боем мне становится все труднее сбросить вес. Допустим, раньше я чувствовал себя комфортно, когда тренировался в весе 103 кг, теперь я чувствую себя еще более комфортно в весе 106-108 кг. Когда сейчас тренируюсь, это 103 кг, я чувствую себя менее сильным и опасным", - добавил боец.

Немков стал чемпионом Bellator в полутяжелом весе 21 августа 2020 года. Боец провел четыре защиты титула, еще один поединок признан несостоявшимся. В последнем поединке 17 июня россиянин победил кубинца Йоэля Ромеро единогласным решением судей. Всего на счету 31-летнего спортсмена 16 побед и 2 поражения в MMA. Немков является лидером рейтинга Bellator вне зависимости от весовой категории.

Действующим чемпионом Bellator в тяжелом весе является американец Райан Бейдер. В последнем на данный момент поединке боец победил Федора Емельяненко, нокаутировав соперника в первом раунде. После этого боя россиянин завершил карьеру.