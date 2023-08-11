Российская теннисистка Касаткина вышла в четвертьфинал турнира в Монреале

В матче третьего круга она победила в двух сетах чешку Марию Боузкову

ТАСС, 11 августа. Первая ракетка России Дарья Касаткина победила Марию Боузкову из Чехии в матче третьего круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Монреале.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу Касаткиной, посеянной на турнире под 10-м номером. Боузкова не получила номер посева. В четвертьфинале россиянка сыграет с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной (третий номер посева).

Касаткиной 26 лет, она занимает 14-е место в рейтинге WTA - высшее среди россиянок. Спортсменка является обладательницей шести титулов под эгидой организации. Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции в 2022 году. В составе сборной России Касаткина выиграла Кубок Билли Джин Кинг в 2021 году.

Боузковой 25 лет, она располагается на 37-й позиции мирового рейтинга. На счету спортсменки один титул WTA. На турнирах Большого шлема теннисистка не проходила дальше второго круга.

Турнир в Монреале относится к категории WTA 1 000, престижнее них только турниры Большого шлема и Итоговый турнир WTA. Призовой фонд составляет $2,78 млн. Действующей победительницей соревнований в Монреале является итальянка Камила Джорджи (2021). В 2022 году на канадском турнире категории WTA 1 000, который прошел в Торонто, победила румынка Симона Халеп.