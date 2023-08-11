В ФХР сообщили, что Менеллу разрешили выступать за сборную России

1 августа защитник получил российский паспорт

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Американский защитник московского "Динамо" Бреннан Менелл больше не считается легионером в чемпионате Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), так как теперь может выступать за национальную сборную России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации хоккея России.

Соответствующее решение приняла комиссия по определению статуса игроков, имеющих право выступать в составе национальной команды.

27 июля президент России Владимир Путин предоставил российское гражданство Менеллу. О желании хоккеиста стать гражданином Российской Федерации в апреле сообщил спортивный директор "Динамо" Алексей Сопин. 1 августа источник ТАСС сообщил, что Менелл получил российский паспорт.

Со следующего сезона в КХЛ начнет действовать новый лимит на легионеров - команды смогут заявлять на игру не более трех иностранцев. Регулярный сезон КХЛ начнется 1 сентября.

Менеллу 26 лет, он не был выбран на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Начало карьеры защитник провел в североамериканских лигах, в НХЛ он сыграл пять матчей за "Миннесоту", не отметившись результативными действиями. В КХЛ Менелл также выступал за минское "Динамо", проведя в команде один год. В московское "Динамо" игрок перешел в сентябре 2022 года, а в середине апреля нынешнего года подписал с клубом трехлетнее соглашение. Всего в КХЛ хоккеист провел 102 матча, набрав 72 очка (8 шайб + 64 передачи).

Менелл не выступал ни за одну из национальных сборных. Согласно правилам Международной федерации хоккея (IIHF), если игрок после смены гражданства выразил желание принять участие в соревнованиях IIHF впервые, он должен играть в той стране, за которую хочет выступать, два года подряд и 16 месяцев кряду (480 дней) после 10-го дня рождения за период, в течение которого он ни разу не переезжал и не играл в другой стране. Хоккеист должен предоставить доказательства этого, а также международную трансферную карту, которая показывает его переезд в клуб той страны, за сборную которой он хочет выступать. Документы должны быть одобрены по крайней мере за 16 месяцев до его участия в соревнованиях IIHF.