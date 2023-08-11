Футболист "Динамо" Бальбуэна рассказал, что адаптировался к роли капитана команды

Защитник отметил, что старается помогать игрокам вне зависимости от наличия у него капитанской повязки

МОСКВА, 11 августа. /Корр. ТАСС Роман Шлуинский/. Парагвайский защитник московского футбольного клуба "Динамо" Фабиан Бальбуэна уже адаптировался к наличию капитанской повязки. Об этом Бальбуэна рассказал ТАСС.

"Как прошла моя адаптация в "Динамо" в качестве капитана? Нормально. Для меня ничего не поменялось, - сказал Бальбуэна. - Мое поведение не зависит от того, капитан я или нет. Я стараюсь помогать команде, молодым игрокам, клубу, а также тренироваться. Это мой подход".

"Растет ли у меня ответственность? Ответственность лежит на всех игроках. Даже если бы я не был капитаном, моя ответственность была бы той же. Ведем себя так же, взаимодействуем с партнерами по команде, тренерами, клубом, фанатами и так далее. Нам нужно продолжать в том же духе и пытаться развиваться, стараться побеждать", - добавил Бальбуэна.

21 июля пресс-служба "Динамо" сообщила, что новым капитаном команды стал Бальбуэна. Ранее повязку носил российский полузащитник Даниил Фомин, который стал ассистентом капитана.

"Динамо" одержало две победы в двух последних матчах, бело-голубые на выезде обыграли петербургский "Зенит" (3:2) в матче третьего тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ), а также оказались сильнее дома "Краснодара" (4:3) в Фонбет - Кубке России. "Мы победили, у нас появилась уверенность, нам все еще нужно улучшать свою игру, ведь мы пропускаем много голов, - отметил Бальбуэна. - Однако хочу отметить, что работать легче, если ты выигрываешь. Мы будем дальше пытаться улучшать свою игру. Конечно, две победы могут прибавить нам уверенности. Когда ты выигрываешь, у тебя растет уверенность. Нам нужно работать каждый день, улучшать свою игру".

Также парагвайский защитник поблагодарил болельщиков за поддержку. "Мы чувствуем это, играя как дома, так и на выезде, - отметил Бальбуэна. - Стараемся дарить фанатам победы. Делаем все для этого. Надеюсь, у нас будет получаться".