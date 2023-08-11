Тренер "Динамо" Личка отметил, что футболист Фомин стал играть агрессивнее

Уровень игры полузащитника растет, подчеркнул Марцел Личка

МОСКВА, 11 августа. /Корр. ТАСС Роман Шлуинский/. Полузащитник московского футбольного клуба "Динамо" Даниил Фомин набирает форму, он стал играть агрессивнее и брать ответственность на себя. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер "Динамо" Марцел Личка.

9 августа "Динамо" дома победило "Краснодар" со счетом 4:3 в матче второго тура группового этапа "пути Российской премьер-лиги" Фонбет - Кубка России. 21 июля пресс-служба "Динамо" сообщила, что новым капитаном будет парагвайский защитник Фабиан Бальбуэна, ранее им был Фомин, который стал ассистентом капитана. В матче с "Краснодаром" Фомин реализовал пенальти.

"После игры Даня сказал, что первые 70 минут хорошо себя чувствовал, но потом подустал. Но он стал, можно сказать, злюкой, стал агрессивнее, выходит с мячом вперед, один раз хорошо пробил, взял ответственность, пробил пенальти. Я думаю, что уровень его игры растет. Для меня капитан не значит, что он будет и лидером, потому что на поле могут быть три-четыре человека таких. И в таком случае им не нужна повязка. Повязка - только для прессы".

6 августа бело-голубые на выезде обыграли петербургский "Зенит" (3:2) в матче третьего тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). "Фомин провел хорошую игру с "Зенитом", там не был капитаном, но он оказывал хорошее влияние на игру. Я думаю, что Фомин растет, набирает физически, хорошо играет", - добавил Личка.

В ближайшем матче "Динамо" дома сыграет с калининградской "Балтикой" 13 августа, встреча пройдет в рамках четвертого тура РПЛ.