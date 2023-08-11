Тарпищев считает, что Медведев может далеко пройти на турнире в Торонто

Президент Федерации тенниса России отметил, что главное для спортсмена сохранить концентрацию к US Open

МОСКВА, 11 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Первая ракетка России Даниил Медведев готовился к турниру Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии "Мастерс" в Торонто и способен хорошо выступить. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

"Даня готовился к турниру и вполне может выступить хорошо, далеко пройти. Хотя пара ударных игроков по сетке ему встречаются - это не очень хорошо. Неудобные соперники, рано попадаются, - сказал Тарпищев. - Многое будет зависеть от самого Дани, но главное в любом случае - сохранить концентрацию к US Open".

В третьем круге Медведев победил итальянца Лоренцо Музетти. Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу российского теннисиста, который получил на турнире второй номер посева.

В четвертьфинале россиянин 11 августа встретится с австралийцем Алексом де Минауром.