11 августа, 06:56
ATP

Тарпищев считает, что Медведев может далеко пройти на турнире в Торонто

EPA-EFE/ EDUARDO LIMA
Даниил Медведев
© EPA-EFE/ EDUARDO LIMA

Президент Федерации тенниса России отметил, что главное для спортсмена сохранить концентрацию к US Open

МОСКВА, 11 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Первая ракетка России Даниил Медведев готовился к турниру Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии "Мастерс" в Торонто и способен хорошо выступить. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

"Даня готовился к турниру и вполне может выступить хорошо, далеко пройти. Хотя пара ударных игроков по сетке ему встречаются - это не очень хорошо. Неудобные соперники, рано попадаются, - сказал Тарпищев. - Многое будет зависеть от самого Дани, но главное в любом случае - сохранить концентрацию к US Open".

В третьем круге Медведев победил итальянца Лоренцо Музетти. Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу российского теннисиста, который получил на турнире второй номер посева.

В четвертьфинале россиянин 11 августа встретится с австралийцем Алексом де Минауром. 

Теги:
Тарпищев, Шамиль АнвяровичATPМедведев, Даниил Сергеевич
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация