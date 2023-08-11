Тренер "Спартака" Жамнов оценил возможность включения в состав Ильи Ковальчука

Илья Ковальчук игрок с большим авторитетом и опытом, подчеркнул Алексей Жамнов

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Московский "Спартак" готов включить в состав Илью Ковальчука, если хоккеист изъявит желание возобновить карьеру в родном клубе. Об этом ТАСС сообщил главный тренер красно-белых Алексей Жамнов.

"Мы ждем, если вернется - поговорим, без проблем, - сказал Жамнов. - Он же сказал, что ему четыре недели надо [на подготовку]. Такой вариант возможен, почему нет? Все будет от него зависеть. Полезен ли он будет "Спартаку? Он игрок с большим авторитетом и опытом, если он изъявит желание, то поговорим".

Ковальчуку 40 лет, он является воспитанником "Спартака", олимпийским чемпионом, двукратным чемпионом мира и трехкратным обладателем Кубка Гагарина, финалистом Кубка Стэнли. Карьеру он приостановил после сезона-2020/21.