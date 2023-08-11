Жамнов готов рассмотреть возвращение на пост главного тренера сборной России по хоккею

Контракт Жамнова с Федерацией хоккея России закончился 30 июня

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Алексей Жамнов готов рассмотреть вариант возвращения на пост главного тренера сборной России по хоккею, в том числе на время Кубка Первого канала. Об этом специалист, который с марта возглавляет московский "Спартак", рассказал ТАСС.

"У меня закончился контракт, - сказал Жамнов. - Возможно ли работа на Кубке Первого канала? Сейчас появились списки Минспорта, в которых указаны тренеры, поэтому, как мне кажется, там уже все решили, хотя всех нюансов я не знаю. Мне тяжело говорить, потому что я еще ни с кем не контактировал по этому вопросу".

"Когда я последний раз встречался с [генеральным директором ФХР] Дмитрием Курбатовым, то было высказано мнение, что главный тренер сборной сейчас не нужен, а кто поедет на Кубок Первого канала, решит тренерский совет. Но я никогда не отказывался работать в сборной, почему бы и нет? Но конкретика будет позже", - добавил он.

Жамнов покинул пост главного тренера сборной России 30 июня по истечении контракта. Глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк ранее высказывал мнение, что в условиях отстранения национальной команды от международных стартов главный тренер ей потребуется только на время проведения в декабре Кубка Первого канала.

Жамнову 52 года, он является олимпийским чемпионом 1992 года, сборную России он возглавлял с 2021 года. При нем национальная команда стала серебряным призером Олимпийских игр в Пекине.