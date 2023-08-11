Личка: футболистам "Динамо" Тюкавину и Захаряну будет полезен переход в европейский клуб

Главный тренер "Динамо" отметил, что не хотел бы перехода игроков в другой российский клуб

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Нападающим московского "Динамо" Константину Тюкавину и Арсену Захаряну пойдет на пользу переход в европейский клуб. Такое мнение "Спорт-экспрессу" высказал главный тренер бело-голубых Марцел Личка.

"Я как тренер, понятно, не хочу, чтобы Тюкавин куда-то уходил. Если кто-то придет и даст деньги, которые хочет клуб за него, и клуб продаст, тяжело будет что-то сделать. Не хотел бы, чтобы Тюкавин пошел в какой-то другой российский клуб. Если у него будут предложения, нужно уходить за границу, в Европу. То же самое и с Захаряном", - сказал Личка.

Тюкавину 21 год, он является воспитанником "Динамо", за основную команду футболист начал выступать в 2020 году. Всего в составе бело-голубых он провел 96 матчей, в которых забил 26 голов и сделал 17 результативных передач.

Захаряну 20 лет, он дебютировал в основной команде "Динамо" в 2020 году. На его счету 89 матчей в составе бело-голубых, 19 голов и 25 результативных передач. Тюкавин провел 3 матча за сборную России, на счету Захаряна 7 матчей за национальную команду.