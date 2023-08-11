11 августа, 07:52
Массовый спорт

Ромашина и Мусульбес приняли участие в гашении марки к столетию Минспорта

Артем Кузнецов/ ТАСС
© Артем Кузнецов/ ТАСС

Тираж марки составил 72 тыс. экземпляров

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина и олимпийский чемпион по вольной борьбе Давид Мусульбес приняли участие в гашении почтовой марки "100 лет образованию государственного органа управления в сфере физической культуры и спорта". Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Мероприятие прошло в пятницу в Министерстве спорта России с участием главы ведомства Олега Матыцина. Тираж марки составил 72 тыс. экземпляров.

Столетие Министерства спорта России как государственного органа управления в сфере физической культуры и спорта отмечается 27 июня. В этот день был принят Декрет ВЦИК РСФСР "Об образовании высшего и местных советов физической культуры трудящихся РСФСР". 

© Информационное агентство ТАСС
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