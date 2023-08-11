Ромашина и Мусульбес приняли участие в гашении марки к столетию Минспорта

Тираж марки составил 72 тыс. экземпляров

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина и олимпийский чемпион по вольной борьбе Давид Мусульбес приняли участие в гашении почтовой марки "100 лет образованию государственного органа управления в сфере физической культуры и спорта". Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Мероприятие прошло в пятницу в Министерстве спорта России с участием главы ведомства Олега Матыцина. Тираж марки составил 72 тыс. экземпляров.

Столетие Министерства спорта России как государственного органа управления в сфере физической культуры и спорта отмечается 27 июня. В этот день был принят Декрет ВЦИК РСФСР "Об образовании высшего и местных советов физической культуры трудящихся РСФСР".