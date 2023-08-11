Тутберидзе вручили орден Александра Невского

Заслуженный тренер России была удостоена награды за успешную подготовку спортсменов к Олимпиаде 2022 года

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе получила орден Александра Невского. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Тутберидзе наградили орденом Александра Невского за успешную подготовку спортсменов к Олимпиаде 2022 года. В марте тренер не смогла присутствовать на церемонии вручения награды из-за болезни. Орден Александра Невского также получил олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира по хоккею Василий Первухин. Награды вручил министр спорта Олег Матыцин.

Другие тренеры сборной России по фигурному катанию также получили награды: Сергею Дудакову и Александру Жулину вручили орден Почета, Даниилу Глейхенгаузу - орден Дружбы. Орденом Почета также были награждены олимпийские чемпионы по хоккею Сергей Светлов и Анатолий Семенов, медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени получил советник президента Российского футбольного союза (РФС) Александр Мирзоян.

Под руководством Тутберидзе тренируется олимпийская чемпионка в командном турнире Камила Валиева. Подопечная специалиста Анна Щербакова стала олимпийской чемпионкой 2022 года в женском одиночном катании. В группе тренера занимались чемпионка и серебряный призер Олимпиады 2018 года в одиночном катании Алина Загитова и Евгения Медведева.