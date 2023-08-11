Тарасова и Скобликова получили специальные ведомственные награды Минспорта

Награды вручил министр спорта РФ Олег Матыцин

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Заслуженному тренеру СССР по фигурному катанию Татьяне Тарасовой и шестикратной олимпийской чемпионке конькобежке Лидии Скобликовой вручили специальные ведомственные награды Министерства спорта РФ. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Скобликова была награждена медалью Льва Яшина. Эту награду вручают спортсменам за особые личные заслуги и достижения в сфере физической культуры и спорта. Тарасова получила медаль Анатолия Тарасова, которой награждаются тренеры за особые личные заслуги и достижения в сфере физической культуры и спорта. Награды вручил министр спорта РФ Олег Матыцин.

"Я горда, что мне вручена награда Анатолия Тарасова - лучшего из лучших тренеров мира во всех видах спорта. Спасибо большое", - сказала Тарасова.

Скобликовой 84 года, она выиграла две золотые медали Олимпийских игр 1960 года, а также установила уникальное достижение на Играх 1964 года, одержав победы в забегах на всех четырех дистанциях (500 м, 1 500 м, 5 000 м, 10 000 м). На счету Скобликовой также 12 золотых, 7 серебряных и 5 бронзовых медалей чемпионатов мира.

Тарасовой 76 лет, в 1975 году ей было присвоено звание заслуженного тренера СССР. В 2008 году она была включена в Зал славы мирового фигурного катания в Колорадо-Спрингс (штат Колорадо, США). Подопечные Тарасовой выиграли восемь золотых медалей Олимпийских игр. Она также подготовила свыше 40 победителей других крупных международных соревнований.