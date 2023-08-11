Рой Джонс предложил Федору Емельяненко провести бой по правилам бокса

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу считает, что такой поединок стал бы невероятно большим событием

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Рой Джонс предложил российскому бойцу смешанных единоборств (ММА) Федору Емельяненко провести поединок по правилам бокса. Об этом Джонс сообщил ТАСС.

"Федору не нужно боксировать против Майка Тайсона. Нужно наконец-то провести поединок со мной. Уверен, это будет невероятно большое событие. Мы оба русские спортсмены, это будет очень интересно", - сказал Джонс.

Ранее Емельяненко в интервью порталу The MMA Hour рассказал, что хотел бы провести боксерский поединок против бывшего абсолютного чемпиона мира американца Майка Тайсона.

Емельяненко 46 лет, на его счету 40 побед и 7 поражений в смешанных единоборствах (ММА), еще один бой признан несостоявшимся. Он является бывшим чемпионом организаций Pride, Rings и WAMMA, четырехкратным чемпионом мира и девятикратным чемпионом России по боевому самбо. В настоящий момент Емельяненко возглавляет Союз ММА России.

Джонсу 54 года. 1 июля он проиграл американцу Энтони Петтису в боксерском поединке. Джонс был абсолютным чемпионом мира в полутяжелой весовой категории, в 1988 году стал серебряным призером Олимпийских игр.