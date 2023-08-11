СМИ: "Реал Сосьедад" договорился о контракте с Захаряном и ведет переговоры с "Динамо"

Сообщается, что стоимость трансфера составит около €12 млн

ТАСС, 11 августа. Испанский "Реал Сосьедад" достиг соглашения о подписании контракта с футболистом сборной России Арсеном Захаряном и продвигается в переговорах по переходу с московским "Динамо". Об этом сообщает испанская газета Mundo deportivo.

По информации источника, стоимость трансфера составит около €12 млн.

Захаряну 20 лет, он дебютировал в основной команде "Динамо" в 2020 году. Всего в составе бело-голубых он провел 89 матчей, в которых забил 19 голов и сделал 25 результативных передач. Также полузащитник провел 7 матчей за сборную России.