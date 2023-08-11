Тихонов: "Спартак" обладает сильным составом и не должен жаловаться на календарь

Восьмикратный чемпион России отметил, что у столичного клуба есть 16-17 футболистов, которые могут играть в стартовом составе

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Спартак" имеет отличную обойму сильных игроков, поэтому красно-белым не нужно жаловаться на сложный календарь. Такое мнение ТАСС высказал восьмикратный чемпион России в составе "Спартака" Андрей Тихонов.

"У всех тяжелый график, я все прекрасно понимаю, конечно, на один день игру могли бы сместить, все-таки один день - лишний день отдыха после кубка, - сказал Тихонов. - Но "Спартак" имеет хороший запас футболистов, большая часть из них играла на кубок, думаю, что не совсем [верно] какие-то проблемы с графиком рисуют в "Спартаке", в Европе люди играют и три матча в неделю. Нам тяжело, к такому графику не привыкли, но я думаю, что у "Спартака" самая сильная скамейка, то есть обойма большого количества качественных футболистов, так что "Спартаку" не нужно жаловаться, нужно выходить и обыгрывать "Урал". У "Спартака" одна из самых сильных обойм сейчас, практически 16-17 футболистов, которые могут играть в стартовом составе".

"Я перед началом сезона говорил, что у "Спартака" очень хороший график, чтобы стартовать в этом чемпионате, потому что все команды по зубам, потом выходят на "Зенит", который в данный момент не выглядит как в прошлом году. У "Зенита" потеря нескольких футболистов, самое главное - Малком, который влиял на результат, сейчас команда приходит в себя и проигрывает. Поэтому если "Спартак" обыграет "Урал", удачно сыграет с "Зенитом", то можно сказать, что дорога [к чемпионству] будет открыта, не то, чтобы открыта полностью, но будет отличный психологический шаг, потому что когда выигрываешь матчи подряд, потом идет по накатанной", - добавил Тихонов.

11 августа "Спартак" на выезде сыграет с екатеринбургским "Уралом" в матче четвертого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). 8 августа красно-белые дома обыграли "Пари Нижний Новгород" (5:4) в матче Фонбет - Кубка России, 5 августа на выезде оказались сильнее казанского "Рубина" в матче третьего тура РПЛ (4:1). Ранее руководитель пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов сообщил, что клуб обращался в Российский футбольный союз с вопросами по календарю соревнований.

"Спартак" впервые в истории одержал пять побед на старте в пяти матчах. 20 августа красно-белые дома сыграют с чемпионом прошлого сезона петербургским "Зенитом". "В чем сила такого "Спартака" с учетом пяти побед подряд? Я считаю, что клуб сделал удачное приобретение в качестве Тео Бонгонды, в данный момент он хорошо выглядит, это удачный трансфер, - отметил Тихонов. - К тому же Олег Рябчук, по тем моментам, которые я видел - как он отдает передачи, как включается, качественная левая нога, видно, что хороший футболист. Будем прекрасно понимать позднее, на каком месте будет играть Хесус Медина. "Спартаку" нужно пользоваться своим шансом, пока потери "Зенита" влияют на его игру. Усиления "Спартака" важно не потерять, потому что очная игра с "Зенитом" будет очень важной, если красно-белые победят, то будет хороший запас".