Представители 20 стран примут участие в спортивных играх на ВЭФ

Первый день основной программы ВЭФ начнется с утреннего забега

ТАСС, 11 августа. Представители 20 стран выступят в спортивных играх в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). Об этом сообщает пресс-служба Росконгресса.

Первый день основной программы ВЭФ начнется с утреннего забега "Мы бережем". Участники форума и жители Владивостока пробегут дистанцию 5 км на острове Русский. Второй год подряд пройдет международная регата по академической гребле с участием ведущих спортсменов из России, Китая, Ирана, Узбекистана, Казахстана, Белоруссии, Сербии и Кубы. Гребцы выйдут на старт дистанции 500 метров.

На турнире по шахматам выступят индийский гроссмейстер Раунак Садхвани, победитель шахматной Олимпиады Нодирбек Яккубоев из Узбекистана, россиянин Владислав Артемьев. В рамках форума состоится этап Вечерней лиги настольного тенниса. Инициаторами этого проекта являются помощник президента России Игорь Левитин, министр спорта РФ Олег Матыцин и заместитель председателя Госдумы, президент Федерации настольного тенниса России Александр Бабаков.

"Спортивные игры Восточного экономического форума развиваются как площадка для международного сотрудничества. Новые форматы турниров, которые были внедрены на ВЭФ в последние годы, получат свое продолжение. При этом спортивные мероприятия придадут восточный колорит, откроют новые возможности для продвижения тем экологии и туризма", - отметил советник президента России, ответственный секретарь организационного комитета ВЭФ Антон Кобяков.

В программу спортивных игр ВЭФ включен Кубок России по водно-моторному спорту и Кубок Росконгресса по конкуру. Также пройдут соревнования по игре го, мас-рестлингу.

ВЭФ состоится во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года под лозунгом "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Повестка будет сфокусирована на вопросах сотрудничества с дружественными странами, вывозе российской продукции на рынки этих государств, интеграции платежных инфраструктур, конкуренции за инвестиции и человеческий капитал, технологическом развитии.