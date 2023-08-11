Посол Аргентины заявил о готовности страны содействовать РФ в развитии конного поло

По словам Эдуарда Суайна, Буэнос-Айрес также может оказать Москве помощь в тренировке игроков

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Аргентина готова оказать России содействие в продвижении конного поло в стране и тренировке игроков. Об этом заявил посол республики в Москве Эдуардо Суайн на презентации пятого турнира по пляжному поло в Патагонии.

"Конечно же, одна из целей этого мероприятия - сделать ассоциацию между аргентинским поло и поло в России, найти формулы, которые позволят взаимодействовать организациям. Но и, конечно же, помочь в организации, потому что поло - это национальный аргентинский спорт, в нем мы номер один", - отметил посол.

© Елизавета Малкина/ Мария Козлова/ ТАСС

Он добавил, что Аргентина имеет возможность и желание оказать помощь и посодействовать другим организациям при подготовке мероприятий и тренировке игроков. "Это совсем не легкий спорт. Но Россия была всегда страной, которая любит спорт", - резюмировал он.

На презентации также присутствовал аргентинский спортсмен, игрок в поло Алехандро Ферро. По его словам, главная цель мероприятия - наладить ассоциацию сотрудничества в поло между странами и продвинуть этот вид спорта в России. "Конечно же, мы продвигаем поло не только в России, но и других странах. Но Россия очень хороший кандидат, потому что конная культура в России очень богатая. Здесь в России также есть московский клуб поло, который уже быстро растет и развивается. У него есть хороший опыт, он много раз был в Аргентине", - отметил Ферро.

Пятый турнир по пляжному поло пройдет в Пуэрто Пирамидес (Патагония) с участием мужских, женских и детских команд. У соревнования есть международные спонсоры, и в нем могут быть представлены различные местные компании.