Чешский хоккеист Сафин получит российский паспорт 14 августа

Спортсмен находится на просмотре в "Ладе"

МОСКВА, 11 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Чешский игрок Остап Сафин, находящийся на просмотре в клубе Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Лада", должен получить российский паспорт 14 августа. Об этом ТАСС рассказал гендиректор тольяттинского клуба Александр Чеботарев.

"Он сейчас принимает участие в турнире и получит паспорт в понедельник", - сказал Чеботарев.

24-летний Сафин является воспитанником пражской "Спарты". В Северной Америке он выступал за команды канадской молодежной лиги и фарм-клуб "Эдмонтона". В составе сборной Чехии нападающий участвовал в юниорском (2017) и молодежном (2018) чемпионатах мира.

Ранее российский паспорт получил американский защитник московского "Динамо" Бреннан Менелл. Комиссия Федерации хоккея России по определению статуса игроков, имеющих право выступать в составе национальной команды, допустила Менелла до выступления в составе сборной России.