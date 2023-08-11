Фигурист Багин рассказал, что ему предлагали выступать в дуэте с американками

Спортсмен рассказал, что во время паузы будет работать тренером и примет участие в шоу

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Российскому фигуристу Андрею Багину предлагали выступать в дуэте с американскими спортсменками. Об этом Багин рассказал ТАСС.

"На этот сезон я приостановил карьеру, пока размышляю, что делать дальше, - сказал Багин. - Пока буду развиваться в других направлениях в фигурном катании - постановки, поработаю тренером, поучаствую в шоу. Что касается продолжения [карьеры], то мне писали из США родители девочек, с которыми можно было бы встать в пару, но я туда не поеду. Если и продолжать, то хочу это делать в России".

В пятницу тренер Александр Жулин сообщил ТАСС, что Багин приостановил карьеру.

Багину 27 лет, на чемпионате России 2023 года Багин в дуэте с Софьей Тютюниной занял четвертое место в танцах на льду. В июне Жулин рассказал, что спортсмены приняли решение завершить совместные выступления. Тютюнина и Багин выступали вместе с мая 2022 года.