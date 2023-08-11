В "Оренбурге" рассказали, что работают над переходом эквадорского футболиста Куэро

В прошедшем сезоне 19-летний нападающий провел два матча за основную команду "Индепендьенте дель Валье"

ТАСС, 11 августа. Футбольный клуб Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) "Оренбург" работает над трансфером эквадорского нападающего клуба "Индепендьенте дель Валье" Джастина Куэро. Об этом "Спорт-Экспрессу" сообщил спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев.

"Работаем в этом направлении. Как подпишем - объявим", - сказал Андреев.

Куэро 19 лет, в прошедшем сезоне он провел два матча за основную команду "Индепендьенте дель Валье". За молодежный состав клуба он провел пять матчей в Кубке Либертадорес среди игроков до 20 лет и отметился тремя голевыми передачами. За сборную Эквадора среди игроков до 20 лет Куэро сыграл 22 матча и забил 16 мячей.

После трех туров "Оренбург" занимает 14-е место в таблице РПЛ с 1 очком в 3 встречах. 12 августа команда на своем поле сыграет с "Краснодаром" в матче четвертого тура чемпионата.