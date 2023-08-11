Стадион "Динамо" открыли в Екатеринбурге после реконструкции

Капитальный ремонт спортивного комплекса начался в 2022 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 августа. /ТАСС/. Стадион "Динамо", один из старейших стадионов в Екатеринбурге, открыли после масштабной реконструкции к Международному фестивалю университетского спорта. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

"Открытие этого спортивного объекта после масштабной реконструкции сегодня - очень значимо, так как проходит в преддверии Международного фестиваля университетского спорта и в юбилейный для физкультурно-спортивного общества "Динамо" год. Уверен, что на этом стадионе состоится немало спортивных побед, которые войдут в летопись спортивной доблести и славы Свердловской области", - цитирует департамент заместителя губернатора Свердловской области Азата Салихова.

Отмечается, что капитальный ремонт спортивного комплекса начался в 2022 году. На эти цели из областного бюджета было направлено более 350 млн рублей. Благодаря реконструкции введено в строй новое легкоатлетическое ядро стадиона с беговыми дорожками и сектором для прыжков в высоту и с шестом, построен тренажерный зал, отремонтирован бассейн. На стадионе обновили фасад, кровлю и внутренние перегородки подтрибунных помещений, заменили все инженерные сети, а также установили системы видеонаблюдения и пожарной сигнализации.

Спорткомплекс "Динамо", включающий в себя стадион, лодочную станцию, здание с бассейном и спортзалами, был построен в 1934 году. Он выполнен в традициях авангарда и конструктивизма по проекту советского архитектора, классика уральского конструктивизма Вениамина Соколова. На стадионе проводили домашние матчи клуба по хоккею на траве "Динамо", в 1936-1950 годах он был стадионом футбольного клуба "Динамо". Сегодня стадион стал специализированной площадкой для занятий по легкой атлетике, футболу и мини-футболу, хоккею на траве и другим видам спорта.