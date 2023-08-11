Следующее слушание о контрабанде наркотиков Промесом пройдет через несколько месяцев

В январе Нидерландская телерадиовещательная корпорация сообщила, что футболиста подозревают в передаче €250 тыс. наркоторговцу для покрытия долга, который образовался после кражи 400 кг кокаина в июле 2019 года.

ТАСС, 11 августа. Следующее слушание по делу о контрабанде наркотиков футболистом московского "Спартака" Квинси Промесом пройдет через несколько месяцев. Об этом в соцсети X ("икс", ранее Twitter) сообщает журналистка нидерландской газеты De Telegraaf Маруша ван де Груп, присутствовавшая на заседании суда в пятницу.

11 января 2023 года Нидерландская телерадиовещательная корпорация сообщила, что Промеса подозревают в передаче €250 тыс. наркоторговцу Питу Вортелу для покрытия долга, который образовался после кражи 400 кг кокаина в июле 2019 года. Наркоторговец отрицает свою связь с футболистом, однако прокуроры утверждают, что номер Промеса был обнаружен в одном из телефонов Вортела.

Сам Вортел подозревается в транспортировке наркотиков в особо крупных размерах и двух заказных убийствах. Расследование его дела на данный момент продолжается.

На пятничном заседании представители Промеса не присутствовали. Ожидается, что они должны прийти на следующее слушание.

Промесу 31 год, он выступает за "Спартак" с 2021 года, ранее нидерландец играл за команду с 2014 по 2018 год. В 2017 году футболист стал чемпионом России и обладателем суперкубка, в сезоне-2021/22 выиграл кубок страны. По итогам сезона-2022/23 Промес финишировал вторым в списке лучших бомбардиров Мир - Российской премьер-лиги, забив 20 голов в 27 матчах.

19 июня суд Амстердама приговорил Промеса к 18 месяцам тюрьмы за нападение на двоюродного брата. Футболист был обвинен в нападении при отягчающих обстоятельствах, он должен выплатить €7 тыс. пострадавшему в качестве компенсации. Инцидент произошел на семейной вечеринке в 2020 году, во время которой Промес нанес брату удар ножом. 13 июля в пресс-службе Апелляционного суда Амстердама сообщили ТАСС, что футболист оспорил решение, но он не обязан лично присутствовать на апелляционных слушаниях по делу о нападении на двоюродного брата.