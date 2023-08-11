Федерация бокса Канады вышла из состава IBA и вступила в World Boxing

В 2019 году МОК временно отозвал у IBA статус признания из-за финансового и управленческого кризиса в организации

ТАСС, 11 августа. Федерация бокса Канады (Boxing Canada) приняла решение покинуть Международную ассоциацию бокса (IBA) и вступить в World Boxing. Письмо президента национальной федерации Райана О'Ши опубликовано на сайте организации.

"По мере того, как мы продвигаемся вперед, Boxing Canada полностью привержена оказанию непоколебимой поддержки продолжающимся усилиям World Boxing по достижению предварительного признания со стороны Международного олимпийского комитета (МОК - прим. ТАСС), а также признание в качестве международной федерации", - говорится в письме.

"Хотим подчеркнуть, что это решение было принято после тщательного обсуждения со стороны совета директоров Boxing Canada, а входящих в организацию провинций. Это решение подчеркивает нашу приверженность росту и развитию бокса в Канаде, нашу приверженность тому, чтобы бокс оставался неотъемлемой частью олимпийской программы", - также написал О'Ши.

В 2019 году МОК временно отозвал у IBA статус признания из-за финансового и управленческого кризиса в организации. МОК потребовал от международной федерации провести реформы и отстранил ее от организации боксерского турнира на Олимпиаде в Токио, которая прошла в 2021 году. Впоследствии МОК неоднократно выражал сомнение в прозрачности управления IBA.

Международная федерация отказалась следовать рекомендациям МОК о лишении спортсменов России и Белоруссии национальной идентификации в связи с событиями на Украине, на ее турнирах боксеры обеих стран выступают без каких-либо ограничений. World Boxing была создана в знак протеста против этого решения. Федерации бокса США, Великобритании, Швеции, Швейцарии, Германии, Нидерландов и Филиппин вышли из IBA.