Российские представители примут участие в конгрессе Всемирной федерации керлинга

Дмитрий Свищев отметил, что Федерация керлинга России получила приглашение на конгресс в Сеуле в сентябре

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Представители России примут участие в заседании конгресса Всемирной федерации керлинга (WCF). Об этом ТАСС сообщил президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев.

Ранее федерация сообщила о том, что WCF продлила отстранение российских керлингистов от международных соревнований под своей эгидой до конца года. Конгресс WCF пройдет 13-15 сентября в Южной Корее.

"Стало ли для нас это новостью? Скорее нет, хотя надежда была, ведь мы достаточно плотно на протяжении долгих лет работаем с всемирной федерацией и консультируемся по многим вопросам, - сказал Свищев. - По сути, ничего не поменялось: было отстранение от участия в международных стартах под эгидой WCF до 31 мая 2023 года, сейчас продлили до конца года по итогам заседания исполкома WCF. При этом мы продолжаем являться членами Всемирной федерации керлинга, наши представители в сентябре примут участие в конгрессе, который пройдет в Сеуле, - на него мы получили официальное приглашение".

"Мы все прекрасно понимаем, что данные решения производятся под копирку, как и во многих других спортивных федерациях, подкрепляемые исключительно политическими обоснованиями. МОК якобы перекладывает всю ответственность на всемирные федерации, но при этом не дает им возможности разрешить участвовать в соревнованиях россиянам и белорусам. Это, в первую очередь, не справедливо по отношению к спортсменам и тренерам, так и в целом, к российской стороне, ведь мы ведем большую работу по развитию и популяризации керлинга не только на территории нашей страны, но и за ее пределами", - добавил Свищев.

WCF в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета отстранила сборные России от участия в своих соревнованиях в марте 2022 года.