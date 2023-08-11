Евгений Свечников подписал контракт с клубом КХЛ "Ак Барс"

Соглашение рассчитано на два года

ТАСС, 11 августа. Казанский клуб Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) подписал контракт с российским нападающим Евгением Свечниковым. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Соглашение игрока с клубом рассчитано на 2 года. В прошлом сезоне Свечников провел 59 матчей за команду Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Сан-Хосе", в которых забросил 8 шайб и отдал 6 голевых передач.

"Очень рад вернуться домой, я вырос в Казани, играл в "Ак Барсе", здесь все лица мне знакомы. Хочу поблагодарить руководство клуба за доверие и терпение - для меня и моей семьи вопрос перехода был непростым, но сейчас я всем доволен. Высокой конкуренции в составе "Ак Барса" я только рад. Посмотрев на опыт других лиг, понял, что такие ситуации делают игроков и команду сильнее. Надеюсь, смогу помочь команде своей игрой, дать "Ак Барсу" что-то новое", - сказал Свечников.

Свечникову 26 лет, в командах системы "Ак Барса" он играл с 2011 по 2014 год. В 2015 году клуб "Детройт" выбрал его в первом раунде драфта НХЛ под общим 19-м номером. Всего в лиге он провел 172 матча, отметился 20 заброшенными шайбами и 25 результативными передачами.