Непомнящий вышел в пятый раунд Кубка мира по шахматам

В четвертом раунде россиянин победил представителя Индии Нихала Сарина

ТАСС, 11 августа. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий обыграл представителя Индии Нихала Сарина на тай-брейке четвертого раунда Кубка мира по шахматам. Соревнования проходят в Баку.

В первой партии, которая прошла в среду, соперники не выявили победителя. Вторая партия, которая состоялась в четверг, также завершилась вничью. На тай-брейке с укороченным контролем времени Непомнящий выиграл обе партии. Соперником россиянина по пятому раунду стал представитель Индии Видит Гуджрати. Первая партия запланирована на 12 августа.

Еще два россиянина завершили выступление на турнире. Петр Свидлер на тай-брейке уступил азербайджанцу Ниджату Абасову, Андрей Есипенко - представителю Индии Гукешу Доммараджу.

Матчи каждого раунда турнира состоят из двух партий с контролем времени FIDE - игроки имеют 90 минут на первые 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого. Если матч завершается вничью, для выявления победителя проводится тай-брейк с укороченным контролем времени. Три лучших шахматиста получат право сыграть в турнире претендентов и турнире претенденток, которые состоятся в 2024 году. Общий призовой фонд мужского турнира составляет более $1,8 млн, женского - более $676 тыс.

Из-за санкций FIDE российские шахматисты выступают на турнире в нейтральном статусе. Мужской турнир завершится 23 августа (в случае тай-брейка - 24 августа). Женский турнир завершится 20 августа (в случае тай-брейка - 21 августа).