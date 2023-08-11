Премьер Греции проведет совещание по ситуации в футболе с главой УЕФА и владельцами клубов

Встреча состоится 16 августа

АФИНЫ, 11 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис проведет 16 августа совещание по ситуации в футболе с участием президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александера Чеферина и владельцев греческих клубов. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба премьера.

"Премьер-министр Кириакос Мицотакис провел телефонный разговор с президентом УЕФА Александером Чеферином, они договорились встретиться 16 августа во Дворце Максима для обсуждения того, что происходит в греческом и европейском футболе. После их встречи в 11:00 (совпадает с мск - прим. ТАСС) состоится совещание премьер-министра с участием президента УЕФА и профильных министров, на которое приглашены владельцы "Олимпиакоса", "Панатинаикоса", АЕКа и ПАОКа", - говорится в сообщении.

Греческий телеканал ERT-1 сообщал, что поздно вечером 7 августа в Афинах произошла массовая драка между болельщиками АЕКа и "Динамо", в результате которой 1 человек погиб, 8 были ранены, 96 - арестованы. Болельщики "Динамо" оказались в Греции, несмотря на запрет УЕФА. Согласно информации полиции, группа из 150-200 организованных болельщиков "Динамо" прибыла в понедельник в Грецию на автобусах и машинах.

Первоначально полиция арестовала 82 хорвата, 1 австрийца, 1 боснийца, 1 албанца, 1 немца, остальные были греческими поклонниками "Панатинаикоса". Затем были задержаны еще несколько хорватов, которые пытались уехать на родину через Италию. В итоге число обвиняемых достигло 105 человек.

В пятницу первая группа из 30 обвиняемых предстала перед тремя следователями для дачи показаний, до воскресенья аналогичную процедуру пройдут еще две группы в 30 и 45 человек. По словам адвокатов, все арестованные отрицают свою вину в убийстве 29-летнего грека.

Во вторник правительство Греции отстранило 7 полицейских начальников от выполнения их должностных обязанностей и начало внутреннее расследование из-за беспрепятственного прибытия около 200 хорватских спортивных хулиганов в Афины.