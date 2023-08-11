Грызлов заявил, что спорт России и Белоруссии нельзя исключить из международной жизни

Посол РФ в Белоруссии отметил, что взаимодействие стран в плане спорта происходит на очень высоком уровне

МИНСК, 11 августа. /ТАСС/. Посол Российской Федерации в Белоруссии Борис Грызлов считает, что спорт России и Белоруссии не получится исключить из международной жизни, как бы этого не хотели их враги. Об этом Грызлов заявил в пятницу ТАСС на волейбольном матче команд России и ОАЭ.

Встреча прошла в Минске и завершилась со счетом 3-0 в пользу россиян. Грызлов также успел посетить соревнования по пляжному футболу и мини-футболу.

"Игры в Белоруссии организованы великолепно - они проходят в 10 городах, в них участвуют 9 стран СНГ, что здорово, еще 13 стран, не входящих в состав СНГ, прислали своих спортсменов, свои команды, - заявил Грызлов. - Взаимодействие российского и белорусского спорта происходит на очень высоком уровне. Начиная с 2022 года, когда наших спортсменов выдавили из международных турниров, мы увеличили количество соревнований - это и плавание, и биатлон, и лыжный спорт. Спорт не исключить из международной жизни, как бы этого ни хотели наши враги".

"На будущий год Россия предложила много новых турниров - это Игры БРИКС, Игры Дружбы, "Игры будущего". Мы не говорим, что это альтернатива Олимпийским играм, но держим это в уме", - отметил Грызлов.