Роналду грозит уголовное преследование из-за того, что он перекрестился после гола

Основной низам правления Саудовской Аравии запрещает "пропаганду атеистических идеологий в любой форме", "любые попытки поставить под сомнение основы ислама" и другие действия, в том числе публичное демонстрирование неисламских религиозных символов

ТАСС, 11 августа. Португальскому нападающему Криштиану Роналду, выступающему за "Аль-Наср" из Саудовской Аравии, может грозить уголовное преследование за то, что он перекрестился во время празднования забитого мяча.

9 августа "Аль-Наср" со счетом 1:0 обыграл иракский клуб "Аль-Шорта" в полуфинальном матче Клубного кубка арабских чемпионов. Роналду забил победный мяч с пенальти на 75-й минуте. Во время празднования гола португалец перекрестился. В финале Клубного кубка арабских чемпионов "Аль-Наср" сыграет с "Аль-Хилялем" из Саудовской Аравии. Встреча состоится 12 августа.

Основной низам правления Саудовской Аравии (следующий после Корана и Сунны по юридической силе основной закон, дарованный королем Фахдом Аль Саудом в 1992 году) запрещает "пропаганду атеистических идеологий в любой форме", "любые попытки поставить под сомнение основы ислама" и другие действия, в том числе публичное демонстрирование неисламских религиозных символов и переход мусульманина в другую религию.

Роналду 38 лет, он является пятикратным обладателем "Золотого мяча", пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, победителем Лиги наций. Португалец - лучший бомбардир в истории национальных сборных, чемпионатов Европы, Лиги чемпионов, клубных чемпионатов мира и мадридского "Реала". По ходу карьеры форвард также играл за английский "Манчестер Юнайтед", португальский "Спортинг" и итальянский "Ювентус". Роналду выступает за "Аль-Наср" с декабря 2022 года.