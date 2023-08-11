СМИ: футболист Неймар согласовал контракт с "Барселоной"

По информации телеканала El Chiringuito, игрок подпишет контракт с клубом на два года с опцией продления еще на один сезон

ТАСС, 11 августа. Бразильский нападающий французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Неймар согласовал контракт с испанской "Барселоной". Об этом сообщил испанский телеканал El Chiringuito.

По информации источника, игрок подпишет контракт с клубом на два года с опцией продления еще на один сезон. Ежегодная зарплата бразильца в новой команде составит €13 млн.

7 августа издание L'Equipe сообщило, что Неймар принял решение покинуть ПСЖ нынешним летом и заявил о своем намерении руководству французского клуба. 10 августа портал Sport.es сообщил о согласии со стороны ПСЖ продать игрока в "Барселону".

Неймару 31 год, в 2017 году он перешел в ПСЖ из "Барселоны" за рекордные для мирового футбола €222 млн. В составе французской команды форвард провел 173 матча, в которых отметился 118 забитыми мячами и 77 голевыми передачами. Вместе с ПСЖ футболист стал пятикратным чемпионом Франции и четырехкратным победителем суперкубка страны, трижды победил в Кубке Франции и дважды - в Кубке французской лиги.