Тренер российских волейболистов считает, что в матче с белорусами будет равная борьба

Игра пройдет 13 августа

МИНСК, 11 августа. /ТАСС/. Тренер молодежной сборной России по волейболу на вторых Играх стран СНГ в Белоруссии Олег Согрин считает, что в предстоящем матче с хозяевами турнира будет равная борьба. Об этом он заявил журналистам.

В пятницу россияне со счетом 3-0 обыграли команду ОАЭ.

"Сегодня наш соперник очень хотел победить, но разница велика. Конечно, мы пока посильнее. Но впереди нас ждут матчи с хозяевами, и думаю, что зал будет поддерживать наших соперников, там уже будет равная борьба", - рассказал Согрин.

"Этот турнир дает команде игровую практику, - отметил тренер. - Можно тренироваться сколько угодно, но если ты не играешь хотя бы товарищеские матчи, при зрителях, с каким-то напряжением, тренироваться бесполезно. Это официальные соревнования, и здорово, что мы принимаем здесь участие. Да, могли бы быть чемпионат мира, Универсиада. Мы рады любому матчу - официальному, товарищескому, парни выходят в форме своей страны, под гимн, с флагом, и это их признание в том числе как профессионалов".

Матч между волейбольными сборными России и Белоруссии пройдет 13 августа.