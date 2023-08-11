Скейтбордисты из 40 стран выступят на Grand Skate Tour в Москве

Турнир пройдет в Парке Горького с 26 августа по 2 сентября

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Представители 40 стран примут участие в международном турнире по скейтбордингу Grand Skate Tour в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе соревнований.

Grand Skate Tour пройдет в Парке Горького с 26 августа по 2 сентября. В соревнованиях ожидается участие более 5 тыс. человек.

"Grand Skate Tour 2023 в Москве - это праздник, посвященный богатой культуре скейтбординга и роллер-спорта. Он объединяет людей разных национальностей, а также служит платформой для демонстрации спортивных талантов и творчества, развивает и укрепляет международные связи, формирует глобальную скейтбордическую семью и воспитывает чувство единства внутри скейт-сообщества. Насыщенная программа способствует социально-культурному обмену, транслирует ценности скейтбординга и роллер-спорта, знакомит с экшн-культурой через контесты, увлекательные мастер-классы, впечатляющие художественные инсталляции и музыкальные выступления", - говорится в заявлении.

Также 17 сентября пройдет ночной роллер-заезд.