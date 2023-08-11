Поткин назвал Сарина самым сложным соперником на Кубке мира для шахматиста Непомнящего

Ранее в пятницу Непомнящий победил Сарина в двух партиях на тай-брейке с укороченным контролем времени

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Представитель Индии Нихал Сарин на данный момент является самым сложным соперником для россиянина Яна Непомнящего на Кубке мира по шахматам, который проходит в Баку. Такое мнение ТАСС высказал тренер Непомнящего Владимир Поткин.

Ранее в пятницу Непомнящий победил Сарина в двух партиях на тай-брейке с укороченным контролем времени. Две партии в классические шахматы, которые прошли в среду и четверг, завершились вничью.

"Думаю, это был самый сложный соперник у Яна на этом Кубке мира. Классическая часть была непростая - Сарин применил интересную идею белыми, Ян не без проблем удержался. На тай-брейке белым цветом была сложная игра, легкий хаос царил на доске, но Ян проявил стойкость, в неприятной позиции, когда Сарин думал, что сможет победить, выдержал оборону и одержал верх", - сказал Поткин.

"Следующий соперник Видит Гуджрати относится к поколению предыдущему, более старшему. Он неоднократно играл с ним. Индийский шахматист более сдержанный, классический, матч будет для Яна более спокойным", - добавил он.

Пятый раунд Кубка мира пройдет с 12 по 14 августа.