Нижегородского врача дисквалифицировали на 4 года за назначение запрещенного препарата

Маргариту Рацюк отстранили за назначение спортсмену препарата "Диакарб"

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Дисциплинарный антидопинговый комитет Российского антидопингового агентства (ДАК РУСАДА) дисквалифицировал на четыре года спортивного врача из Нижнего Новгорода Маргариту Рацюк (Яхонтову) за назначение препарата, содержащего запрещенную субстанцию. Об этом сообщает пресс-служба РУСАДА.

"РУСАДА было проведено расследование, по итогам которого ДАК к спортивному врачу была применена санкция в виде дисквалификации на срок 4 года за нарушение, предусмотренное п. 4.8 Общероссийских антидопинговых правил, начиная с 1 июня 2023 года", - говорится в сообщении пресс-службы.

"Согласно отчету антидопинговой лаборатории, в пробе спортсмена была обнаружена запрещенная субстанция ацетазоламид, относящаяся к классу S5 запрещенного списка Всемирного антидопингового агентства (WADA - прим. ТАСС) 2022 года, - заявили ТАСС в пресс-службе РУСАДА. - В ходе процедуры обработки результатов спортсмен направил в агентство объяснения. Согласно предоставленной информации, препарат "Диакарб", содержащий запрещенную субстанцию ацетазоламид, был назначен спортсмену спортивным врачом в частной клинике спортивной медицины в городе Нижний Новгород".