Футболиста "Монако" Бен Йеддера заключили под стражу после обвинений в изнасиловании

Сумма залога составляет €900 тыс.

ТАСС, 11 августа. Судебное расследование против французского нападающего футбольного клуба "Монако" Виссама Бен Йеддера началось из-за обвинений в изнасиловании. Об этом сообщило агентство AFP.

Отмечается, что футболиста и его младшего брата суд Ниццы обвинил в "изнасиловании, покушении на изнасилование и сексуальном насилии". Бен Йеддер был помещен под стражу, сумма залога, согласно которому он может выйти на свободу, составляет €900 тыс.

13 июля прокурор Ниццы Ксавье Боном сообщил о двух жалобах на изнасилование, которое могло произойти 10 июля во французской коммуне Босолей. Одним из тех, кого обвиняют в совершенном изнасиловании, как сообщало AFP, стал Бен Йеддер. Телеканал France Info ранее сообщил, что также в изнасиловании обвинили его младшего брата.

Бен Йеддеру 32 года, он выступает за "Монако" с лета 2019 года. В сезоне-2019/20 нападающий стал лучшим бомбардиром чемпионата Франции. Всего в составе команды игрок провел 167 матчей, в которых отметился 98 забитыми мячами и 32 голевыми передачами. Также по ходу карьеры француз защищал цвета французской "Тулузы" и испанской "Севильи".

За сборную Франции форвард принял участие в 19 матчах, забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи. В 2021 году футболист вместе с национальной командой стал победителем Лиги наций.