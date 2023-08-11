Овечкин признался, что не ощущает отмены русской культуры в Вашингтоне

Хоккеист отметил, что болельщики "Вашингтона" относятся к нему тепло

МОСКВА, 11 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги "Вашингтон" Александр Овечкин не чувствует отмены русской культуры в столице США. Об этом он рассказал ТАСС.

"В Вашингтоне все шикарно. Болельщики относятся ко мне тепло", - сказал Овечкин, отвечая на вопрос, не чувствует ли он отмены русской культуры в США.

Овечкину 37 лет, он выступает за "Вашингтон" с 2005 года. В составе американского клуба трехкратный чемпион мира стал обладателем Кубка Стэнли в 2018 году.