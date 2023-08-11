Овечкин рассказал, что не чувствует давления в связи с гонкой за рекордом Гретцки

Александр Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов регулярных чемпионатов НХЛ за всю историю, уступая только Уэйну Гретцки

МОСКВА, 11 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин не ощущает никакого давления в связи с гонкой за снайперским рекордом Уэйна Гретцки в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом Овечкин рассказал ТАСС.

"Давления [по рекорду] я не чувствую, потому что уже взрослый человек. Давление на меня было с самого начала карьеры, я привык к этому уже, - сказал Овечкин. - С Гретцки общался - замечательный человек. Человек-легенда, добившийся колоссальных результатов, которые вошли уже в историю, их будет нереально побить".

Овечкину 37 лет, он занимает второе место в списке лучших снайперов регулярных чемпионатов НХЛ за всю историю. Россиянин забросил 822 шайбы, на счету рекордсмена Гретцки 894 гола. В 2018 году Овечкин стал обладателем Кубка Стэнли в составе "Вашингтона", за который выступает на протяжении всей карьеры в НХЛ (с 2005 года). Вместе со сборной России нападающий трижды становился чемпионом мира (2008, 2012, 2014).