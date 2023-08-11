Овечкин рассказал, что готов сыграть за сборную в случае допуска российских хоккеистов

Кубок мира может состояться в 2025 году

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин готов выступить за сборную России на Кубке мира в случае допуска российской команды к участию в турнире. Об этом он рассказал ТАСС.

"Слухи о выступлении российских хоккеистов на Кубке мира ходят, но там не от нас зависит. То же самое с Олимпиадой: сказали одно, сделали другое. Так что это все вилами по воде. Если в сборную позовут, я приеду", - сказал Овечкин.

В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. Сборные России и Белоруссии по решению Международной федерации хоккея (IIHF) после рекомендаций МОК пропустили чемпионаты мира 2022 и 2023 годов, а также не выступят на мировом первенстве 2024 года в чешских Праге и Остраве. 22 марта IIHF продлила отстранение сборных России и Белоруссии от международных турниров на сезон-2023/24.

24 августа 2022 года пресс-служба НХЛ сообщила, что руководство лиги и профсоюз игроков лиги добились прогресса в переговорах по проведению Кубка мира в 2024 году. Позднее пресс-служба лиги сообщила, что турнир не состоится в 2024 году и, возможно, будет организован в 2025 году. 11 ноября заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги Билл Дэйли рассказал ТАСС, что в НХЛ надеются на участие российских игроков в Кубке мира.

Овечкину 37 лет, он занимает второе место в списке лучших снайперов регулярных чемпионатов НХЛ за всю историю. Россиянин забросил 822 шайбы, уступая по этому показателю только канадцу Уэйну Гретцки (894). В 2018 году Овечкин стал обладателем Кубка Стэнли в составе "Вашингтона", за который выступает на протяжении всей карьеры в НХЛ - с 2005 года. Вместе со сборной России нападающий трижды становился чемпионом мира (2008, 2012, 2014).