"Урал" нанес "Спартаку" первое поражение в нынешнем сезоне

Екатеринбургский клуб победил со счетом 3:2

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 августа. /ТАСС/. Екатеринбургский футбольный клуб "Урал" со счетом 3:2 на своем поле обыграл московский "Спартак" в матче 4-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в присутствии 19 385 зрителей.

Забитыми мячами в составе победителей отметились Даниэль Мишкич (45+2), Андрей Егорычев (90-я минута), Эрик Бикфалви (90+4). У гостей отличились Тео Бонгонда (54), Александр Соболев (81). На 12-й минуте полузащитник "Урала" Мишкич не реализовал пенальти. На 6-й добавленной минуте ко второму тайму бразильский нападающий хозяев Гильерме Шеттине был удален с поля.

"Спартак" потерпел первое поражение в сезоне-2023/24. Ранее команда одержала пять побед подряд: три матча московский клуб выиграл в РПЛ, два - в Фонбет - Кубке России. "Урал" продлил серию без поражений во всех турнирах до четырех матчей.

Первый матч в РПЛ за "Спартак" провел вратарь Илья Свинов. Ранее он дебютировал в основном составе красно-белых в матче Кубка России против клуба "Пари Нижний Новгород" (5:4). Прошлый сезон Свинов провел в воронежском "Факеле", за который сыграл 24 матча в чемпионате России, 7 из которых завершил без пропущенных мячей. Полузащитник Бонгонда стал первым игроком "Спартака", который отметился результативными действиями в каждом из четырех первых матчей в чемпионате России.

Румынский хавбек "Урала" Бикфалви впервые в текущем сезоне появился на поле. Он вышел на замену на 85-й минуте. Ранее Бикфалви восстанавливался после мышечного повреждения.

"Урал" после победы вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ, на счету екатеринбургской команды 10 очков в 4 встречах, в пятом туре подопечные Виктора Гончаренко 19 августа на выезде сыграют с калининградской "Балтикой". "Спартак" идет третьим с 9 очками, в следующем туре красно-белые 20 августа на своем поле сыграют с петербургским "Зенитом".