11 августа, 17:00,
обновлено 11 августа, 17:18
Футбол в России

"Урал" нанес "Спартаку" первое поражение в нынешнем сезоне

Донат Сорокин/ ТАСС
Футболисты "Урала"
© Донат Сорокин/ ТАСС

Екатеринбургский клуб победил со счетом 3:2

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 августа. /ТАСС/. Екатеринбургский футбольный клуб "Урал" со счетом 3:2 на своем поле обыграл московский "Спартак" в матче 4-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в присутствии 19 385 зрителей.

Забитыми мячами в составе победителей отметились Даниэль Мишкич (45+2), Андрей Егорычев (90-я минута), Эрик Бикфалви (90+4). У гостей отличились Тео Бонгонда (54), Александр Соболев (81). На 12-й минуте полузащитник "Урала" Мишкич не реализовал пенальти. На 6-й добавленной минуте ко второму тайму бразильский нападающий хозяев Гильерме Шеттине был удален с поля.

"Спартак" потерпел первое поражение в сезоне-2023/24. Ранее команда одержала пять побед подряд: три матча московский клуб выиграл в РПЛ, два - в Фонбет - Кубке России. "Урал" продлил серию без поражений во всех турнирах до четырех матчей.

Первый матч в РПЛ за "Спартак" провел вратарь Илья Свинов. Ранее он дебютировал в основном составе красно-белых в матче Кубка России против клуба "Пари Нижний Новгород" (5:4). Прошлый сезон Свинов провел в воронежском "Факеле", за который сыграл 24 матча в чемпионате России, 7 из которых завершил без пропущенных мячей. Полузащитник Бонгонда стал первым игроком "Спартака", который отметился результативными действиями в каждом из четырех первых матчей в чемпионате России.

Румынский хавбек "Урала" Бикфалви впервые в текущем сезоне появился на поле. Он вышел на замену на 85-й минуте. Ранее Бикфалви восстанавливался после мышечного повреждения.

"Урал" после победы вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ, на счету екатеринбургской команды 10 очков в 4 встречах, в пятом туре подопечные Виктора Гончаренко 19 августа на выезде сыграют с калининградской "Балтикой". "Спартак" идет третьим с 9 очками, в следующем туре красно-белые 20 августа на своем поле сыграют с петербургским "Зенитом".

Чемпионат России по футболу сезона-2023/24

1

"Урал"

4

3

1

0

10

7

3

4

2

"Краснодар"

3

3

0

0

9

6

1

5

3

"Спартак"

4

3

0

1

9

11

7

4

4

"Крылья Советов"

3

2

1

0

7

10

5

5

5

ЦСКА

3

2

0

1

6

8

5

3

6

"Динамо"

3

1

1

1

4

7

8

-1

7

"Зенит"

3

1

1

1

4

5

4

1

8

"Локомотив"

3

1

1

1

4

7

7

0

9

"Ростов"

3

1

1

1

4

4

7

-3

10

"Ахмат"

3

1

0

2

3

5

6

-1

11

"Сочи"

3

1

0

2

3

3

4

-1

12

"Балтика"

3

1

0

2

3

3

5

-2

13

"Рубин"

3

0

2

1

2

4

7

-3

14

"Оренбург"

3

0

1

2

1

3

6

-3

15

"Пари НН"

3

0

1

2

1

0

3

-3

16

"Факел"

3

0

0

3

0

3

8

-5

  

Теги:
Российский футбол
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